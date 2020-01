Storie e filastrocche per crescere liberi

Il 2020 è ricco di anniversari, ma in una rubrica dedicata ai libri per bambini il più importante è senza dubbio quello per i cento anni dalla nascita di Gianni Rodari. “Cento Gianni Rodari” è il libro giusto per riscoprire questo grandissimo autore e riscoprire insieme, adulti e piccini il potere della fantasia. Per i più grandi invece un racconto necessario, un romanzo di formazione forte e delicato allo stesso tempo che aiuta a crescere.

Cento Gianni Rodari

Nel 2020 ricorreranno i cento anni dalla nascita di Gianni Rodari. “Cento Gianni Rodari” è un’ottima occasione per rileggerlo, riscoprirlo e scoprirlo insieme ai più piccoli.

Cento storie, cento illustratori, cento spunti per riflettere, cento modi di credere in un mondo migliore per celebrare il grande poeta e scrittore che ci ha insegnato la più bella delle verità: la fantasia ci rende liberi.

“Cento Gianni Rodari”

di Gianni Rodari

Einaudi Ragazzi – € 20

Se la tua colpa è di esser bella

Giuliana Facchini pubblica uno splendido romanzo di formazione come quelli che piacciono a me. Delicato ma potente, diretto e sensibile. Crescere è difficile e le storie come “Se la tua colpa è di esser bella” aiutano a capire il mondo degli adulti all’interno del quale gli adolescenti cadono in malo modo facendosi inevitabilmente male.

Un libro che tratta la violenza analizzandola in diversi aspetti – che non spiego per non spoilerare la trama – non tralasciando la violenza sulle donne.

Mi auguro che qualcuno di voi lo possa regalare a qualche ragazzo o ragazza perché è giusto che i giovani leggano storie utili per migliorare loro stessi e la società che li circonda e che li sommerge di falsi miti e false informazioni.