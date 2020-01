Studenti meritevoli, due bandi in scadenza alla Liuc

Sono due i bandi in scadenza a gennaio 2020 dell’università Liuc di Castellanza, destinati a studenti meritevoli che possono ambire ad un riconoscimento per i risultati raggiunti nel percorso di studi. In primis il premio alla memoria di Sabrina Manganaro per gli iscritti al corso di laurea magistrale in giurisprudenza (compresa doppia laurea). L’iscrizione al bando va fatta on line (https://self.liuc.it/dsu) entro venerdì 10 gennaio 2020.

Inoltre il Premio di merito del Panathlon Club La Malpensa, rivolto agli studenti iscritti al 3° anno di Economia aziendale, percorso Management dello sport e degli eventi sportivi, che vuole premiare l’impegno nello studio congiunto con la pratica di un’attività sportiva. La domanda, con gli allegati richiesti, va presentata entro venerdì 24 gennaio 2020.

«I due bandi completano la serie dei riconoscimenti per merito offerti agli studenti per l’anno in corso; invito pertanto coloro che non fossero già assegnatari di altri benefici a cogliere queste importanti opportunità» raccomanda Sabrina Belli, responsabile del servizio per il diritto allo studio.

Per info

dirstud@liuc.it

(tel. 0331 572426 – 350)