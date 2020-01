In volo giù dalle montagne in costume da bagno

Domenica 12 gennaio appuntamento alla Lago Maggiore Zipline ad Aurano, Verbania, per la quinta edizione del cimento invernale in volo.

In mezzo alle montagne che abbracciano il Lago Maggiore, provare l’adrenalina del volo sarà ancora più forte proprio perché i più temerari saranno “svestiti” o in maschera, e sfideranno le fredde temperature di gennaio. Emozione, adrenalina, sguardi all’insù e tante risate saranno ingredienti che non mancheranno.

Il volo dura poco più di un minuto e mezzo a una velocità che supera i 120 km/h: i temerari saranno saldamente agganciati ad un cavo con l’imbracatura e faranno una discesa di 1850 metri, da Pian d’Arla (1307 slm) all’Alpe Segletta (960 slm).

A seconda del coraggio e della resistenza al freddo dei partecipanti, è possibile scegliere tra due categorie di volo: “Cimentista Coraggioso” che vola in pantalone o gonna e maglietta a maniche corte, e “Cimentista Goliardico” che prende il volo in costume o in mutande.

Sono previste delle tariffe di volo agevolate, solo 5,00€ per chi prenderà il volo in mutande o in costume, e 10,00€ per chi decollerà in maniche corte. I più freddolosi potranno comunque volare completamente vestiti, e godersi lo spettacolo degli impavidi e dei mascherati.

E’ obbligatoria la prenotazione compilando il form di prenotazione nella news dedicata sul sito Lago Maggiore Zipline.

Aurano, pittoresco e panoramico comune arroccato su un soleggiato pendio che domina dall’alto la Valle Intrasca, si raggiunge comodamente in auto, in un’ora e mezza da Milano. E’ possibile lasciare l’auto all’Alpe Segletta, dove si trovano il parcheggio, la biglietteria ed il bar/ristorante La Batua, e da lì proseguire comodamente con le navette verso Pian d’Arla, per raggiungere “il fenile”, lo start del volo.

La partenza dei cimentisti sarà dalle ore 11, e per arrivare al fenile verrà organizzato il trasferimento, in caso di neve, a bordo del gatto delle nevi.

I partecipanti alla manifestazione “Cimento invernale in volo” potranno volare solo nella modalita “free style”, in volo singolo o doppio, a scelta. Questa modalità di volo prevede l’aggancio frontale sopra o sotto la cintura, durante il volo si mantiene una posizione eretta e braccia e gambe sono libere di

volteggiare (per i “cimentisti” più goliardici si consiglia di portare un cambio da lasciare alla stazione di arrivo della Zipline).

Il valore aggiunto di provare questa fresca ebbrezza adrenalinica è che lo scopo della manifestazione è benefico: per ogni volo acquistato, verranno devoluti 2€ ad una realtà flantropica del territorio.