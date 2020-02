“A riveder le stelle”, slittano le anteprime di Cuneo e Domodossola

«La Società di Produzione Obiettivo Cinema comunica che due delle quattro anteprime, ovvero quella di Domodossola (28 Febbraio 2020 – Cinema Corso) e di Cuneo (29 Febbraio 2020 – Cinelandia Fiamma) del film “A Riveder le Stelle” per la regia di Emanuele Caruso, a seguito della chiusura straordinaria di sale cinematografiche e teatri, ordinata dal Governatore della Regione Piemonte e dal Ministro della Salute, fino al 29 Febbraio 2020, sono rimandate a data da destinarsi.

Dal momento che la situazione è in continua evoluzione ed è possibile un nuovo prolungamento di tale ordinanza, oltre la data del 29 Febbraio 2020, nei prossimi giorni comunicheremo eventuali possibili slittamenti riguardanti l’uscita del film, che, per il momento, è ancora prevista per il 5 Marzo 2020.

Per ora restano invece confermate l’Anteprima di Alba (1° Marzo 2020, ore 20.00 presso Cine4) dove dei 184 disponibili, rimangono 10 posti e la Premiere di Torino (13 Marzo 2020, ore 20.30 presso Multisala Reposi) dove dei 530 posti disponibili ne rimangono ancora 126. Vi invitiamo a tenervi aggiornati sulla nostra pagina facebook (La Terra Buona) e sul nostro sito internet: www.stellefilm.it. La Produzione di Obiettivo Cinema s.a.s.»