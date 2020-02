Abbigliamento e gadget personalizzati: i servizi online di Burgerprint

Personalizzare capi d’abbigliamento, accessori o gadget particolari è da sempre una scelta molto gettonata, tanto da parte dei privati che delle aziende. Questi articoli, infatti, risultano perfetti sia per sfoggiare look originali che per diffondere in modo efficace un particolare messaggio promozionale e sponsorizzare il proprio brand.

Negli ultimi anni, i servizi di stampa per la realizzazione di questi prodotti sono disponibili anche in rete e vengono richiesti da un numero sempre maggiore di persone che apprezzano la praticità portata dal digitale.

Una delle realtà più apprezzate del settore è la tipografia online Burgerprint, che offre la possibilità di fare ordini di qualsiasi entità, garantendo sempre professionalità e qualità massime.

I vantaggi di scegliere Burgerprint

Burgerprint è un’azienda italiana con una lunga esperienza di stampa su tutte le superfici e da sempre molto attenta alle esigenze dei clienti.

Ogni feedback lasciato dopo un ordine, infatti, viene preso in grande considerazione per migliorare progressivamente il proprio servizio e offrire all’utente un risultato finale sempre all’altezza delle aspettative.

Il successo dei servizi di stampa online è stato determinato anche dal risparmio portato da questo genere di portali. Anche Burgerprint offre prezzi concorrenziali, con un ottimo rapporto qualità prezzo, e promozioni periodiche ideate per soddisfare i bisogni degli utenti. Inoltre, iscriversi alla newsletter dà la possibilità di ottenere una riduzione del 5% sul primo ordine effettuato

Questa tipografia online garantisce una realizzazione rapida dei capi o degli accessori da personalizzare. La stampa avviene su prodotti della massima qualità, dato che Burgerprint collabora con brand che sono tra i migliori presenti sul mercato.

Prima di procedere con l’ordine, sarà possibile scegliere la tipologia di stampa, orientandosi su quella digitale diretta, ideale quando si devono imprimere immagini molto colorate, oppure su quella serigrafica, la più scelta per le alte tirature. Per i piccoli loghi o tessuti in maglia, inoltre, si può scegliere anche di ricorrere alla tecnica del ricamo.

Dopo di che, gli operatori specializzati di Burgerprint provvedono a sottoporre dei bozzetti grafici personalizzati ai clienti, che hanno in questo modo la possibilità di visualizzare in anteprima la loro creazione e di richiedere eventuali modifiche prima di procedere alla stampa.

Una volta data l’autorizzazione a procedere, i clienti avranno la possibilità di monitorare la propria merce attraverso il sito per conoscere lo stato di avanzamento della lavorazione. Al contempo, si potrà contare su un servizio di assistenza dedicata sempre disponibile, anche dopo aver concluso l’ordine, attraverso chat, telefono o email.

Cosa personalizzare con Burgerprint

Burgerprint dà la possibilità di acquistare abbigliamento e gadget da personalizzare. Il catalogo dei prodotti è davvero ampio: un settore particolarmente ricco è quello dedicato ai vestiti, con articoli disponibili per uomo, donna e bambino.

Ci sono tutti quei capi più usati come magliette, felpe, pantaloni e canottiere in tantissimi colori, modelli e taglie. La collezione, inoltre si arricchisce anche di abbigliamento specifico dedicato al lavoro, comprendendo pure grembiuli, giubbotti tecnici, gilet, ecc.

Non mancano nemmeno gli accessori, dato che infatti sul sito di Burgerprint si possono trovare:

Tazze;

Shopper in tela;

Cappelli;

Portachiavi;

Penne;

Gadget originali;

Ombrelli;

Zaini.

Insomma, le possibilità di creare un oggetto unico e di qualità, con Burgerprint, sono infinite.

Qualsiasi richiesta di preventivo è senza impegno e dà la possibilità di avere una visione dei costi in modo comodo, direttamente da casa, selezionando diverse opzioni per visualizzare tra varie possibilità e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.