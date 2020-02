Accordo definitivo di Lu-Ve spa sul prezzo di acquisto di Al Air

Lu-Ve spa ha raggiunto gli accordi definitivi per la determinazione del prezzo di acquisto della divisione “Air” del Gruppo Alfa Laval (“AL Air”) e degli adjustments post closing (introduzione di un ulteriore meccanismo di verifica di correttezza del prezzo), secondo quanto previsto nell’accordo firmato il 30 aprile. Gli accordi raggiunti in data odierna prevedono: pagamento di 2 milioni di euro da parte del gruppo di Uboldo a saldo degli adjustments relativi al net debt e al

net working capital al closing; definizione della seconda tranche a 7,5 milioni di euro: da pagare entro il 30 aprile 2020; cancellazione della terza tranche, originariamente da pagare entro il 30 aprile 2020.

