Anastasio, Elettra Lamborghini e Ghali incontrano i fan

Il Festival di Sanremo è terminato ma è possibile incontrare alcuni dei protagonisti di questa settantesima edizione anche a Varese, al negozio di Galleria Manzoni.

Varese Dischi infatti, anche questa volta porta in città alcuni dei nomi delle kermesse e gli appuntamenti in programma sono per venerdì 14 febbraio alle 15, quando Anastasio sarà in città per incontrare i fan e firmare autografi. Il cantante alle 18 sarà a Milano, all’Ostello Bello per uno show case.

Il 20 febbraio invece, con Elettra Lamborghini che incontra i fan alle 18 e 30 e firmerà autografi. Inoltre, il 5 marzo l’appuntamento è con Ghali. Il rapper sarà a Varese alle 16 e 30 e anche in questo caso incontrerà i fan e firmerà autografi.

Come per tutti gli incontri organizzati da Varese Dischi per accedere all’incontro con i cantanti è necessario ricevere un pass che viene consegnato al momento dell’acquisto del disco nel negozio. Per informazioni e prenotazioni: 0332.241056 o varesedischi@gmail.com.

Segnaliamo inoltre, l’appuntamento a Milano con Piero Pelù di domenica 1 marzo all’Ostello Bello Grande dove il cantante incontrerà i fan e dove Varese Dischi sarà presente.