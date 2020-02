“Antifa Hier”: gli studenti contro l’intolleranza razziale

In teatro ricordano le vittime della Shoah, a scuola manifestano contro ogni forma di intolleranza e rigurgiti del passato.

Le celebrazioni legate al 27 gennaio hanno avuto uno strascico lo scorso 30 gennaio quando il Collettivo studentesco del Liceo Ccandiani di Busto Arsizio ha voluto dare un segnale preciso di condanna dopo gli episodi di intolleranza avvenuti a Mondovì e Torino.

Sono così stati tappezzati gli armadietti della scuola con foglietti su cui era scritto “Antifa Hier”, qui c’è un antifascista.

Un gesto simbolico che, come riporta “Giornalisti Fuoriclasse” è sembrato non opportuno alla dirigente per le modalità. I ragazzi, però, non si sono persi d’animo e si sono appuntati la scritta al petto