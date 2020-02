Arriva fino a Bizzozero la truffa dell'”Oro nel frigo”

Periodicamente Varesenews racconta di una bizzarra e odiosa truffa ai danni di anziani malcapitati.

Protagonisti sono dei falsi addetti dell’acquedotto (o del gas), che entrano in casa di un anziano spiegando che l’acqua è avvelenata, che non deve berla perchè è stata contaminata, e proprio per il rischio di ulteriori contaminazioni è necessario mettere l’oro nel frigo o nel forno.

I malviventi, di solito due, ne approfittano a questo punto per rubare tutto quello che l’anziano ha “messo in salvo” e dileguarsi.

Ieri un caso analogo è avvenuto anche nel quartiere san Carlo di Varese, vicino a Bizzozero, come racconta l’articolo di Bizzozero.net, anche stavolta ai danni di un anziano.

Casi analoghi sono stati segnalati negli anni scorsi a Bodio Lomnago, ad Arsago Seprio, in zona Masnago a Varese.

Per tutti, le raccomandazioni delle forze dell’ordine sono in questo link: