Bustocco.it di nuovo online grazie al supporto della Pro Patria

La Pro Patria ha ringrazia con un comunicato i tifosi tigrotti che, aderendo all’iniziativa “100 figurine per entrare nella storia” hanno permesso il restyling del Pro Patria Museum. Vari gli interventi che hanno interessato le sale della esposizione, facendola brillare e rendendola una piccola chicca proprio a ridosso del campo da gioco, sotto la tribuna principale.

Dall’impianto d’allarme, al murales, passando per le vetrinette espositrici, i pannelli storici, la libreria, i podi dei cannonieri e degli alfieri tigrotti, le Pro della serie A, l’Adamo tigrotto e tanto altro ancora. La società di via Ca’ Bianca non si fa mancare nulla e annuncia anche il rilancio dello storico sito del tifo biancoblù “Bustocco.it“ fondato ormai 18 anni fa, agli albori di internet, ma offline dallo scorso 30 gennaio.

«Un archivio storico di inestimabile valore – si legge nel comunicato – tra schede di giocatori, cronache di partite, epopee societarie, foto e aneddoti che verrà virtualmente preservato nel Pro Patria Museum, la casa di tutti i tifosi biancoblù».