C Gold: Kinesis di bronzo nella prima prova di campionato

Inizia bene per la Kinesis di Venegono Superiore il campionato di Serie C Gold (zona tecnica 2) di ginnastica ritmica, torneo che garantisce al club vincitore la promozione in Serie B: la formazione varesotta, nella prima tappa stagionale disputata a Montegrotto in provincia di Padova, ha ottenuto la medaglia di bronzo.

La squadra Kinesis era composta da Alice Intini, Chiara Basso, Giorgia Costa, Ivanna Khyshkan e Giulia Intini e non ha deluso le aspettative, salendo sul terzo gradino del podio e lasciandosi alle spalle ben 25 società di tutto il Nord Italia. Le ragazze venegonesi hanno portato a termine una buona rotazione, succedendosi con fune, cerchio, palla, clavette e nastro. Soddisfatta Serena Farina, tecnico federale alla guida della Kinesis, con un pizzico di rammarico per qualche errore di troppo. A livello individuale, ottima prestazione di Alice Intini che ha vinto la prova alla fune.

Nella stessa gara, vinta dalle vicentine della Junior 2000 di Cassola, buon risultato anche de La Coccinella di Gorla Maggiore, che si è piazzata al quinto posto assoluto con un team composto da Rebecca Monaldi, Giorgia Macagnino, Virginia Baga (2a con le clavette) e Matilde Croce.

La società di Venegono, nello stesso weekend, ha partecipato anche alle gare del circuito Ritmica Europa nelle categorie Joy Allieve, Joy Open Silver Allieve e Gold Open e ha conquistato un bottino fatto di 4 ori e 2 argenti.