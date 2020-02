Cairate, la Lega sceglie Anna Pugliese per il dopo Mazzucchelli

Ad un anno dalla tornata elettorale che deciderà il dopo Mazzucchelli, la Lega gioca di grande anticipo e svela il proprio candidato sindaco: sarà Anna Pugliese, tributarista e militante del Carroccio.

Con questa strategia il partito di Salvini punta a costruire una garanzia di continuità amministrativa affiancando da subito la candidata al sindaco Paolo Mazzucchelli.

”Sono lusingata e grata della fiducia che la sezione mi ha dimostrato – spiega la candidata in pectore -. Ringrazio anche il sindaco Mazzucchelli per il suo lavoro e dedicherò tutte le mie energie a costruire un programma che possa rendere Cairate un Comune sempre più inclusivo, dove famiglie e giovani insieme ad anziani e persone fragili, possano sentirsi parte di una comunità forte e consapevole”.

”È davvero una gioia che sia stata scelta Anna per questa candidatura – ha spiegato il sindaco Mazzucchelli annunciando che non si ricandiderà nella lista elettorale delle prossime elezioni -. Non credo nei sindaci che succedono a se stessi, Anna sta già preparando una nuova squadra e con la sua professionalità e sensibilità farà il meglio per questo comune”.

”È davvero una grande soddisfazione per noi aver trovata una persona capace e competente come Anna Pugliese – ha spiegato il commissario provinciale leghista Matteo Bianchi -. Purtroppo il ruolo di sindaco è diventato sempre più complicato e difficile, reso tale dalla burocrazia e dalle responsabilità, e trovare persone adatte non è un compito facile. Anna è un’ottima candidatura è Cairate lo sa. Io sono sempre contento quando persone così si fanno avanti perché è grazie alla crescita di persone competenti e impegnate nelle nostre realtà amministrative che il nostro movimento può vantare una classe dirigente preparata e competente”.