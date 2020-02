I carabinieri incontrano i morazzonesi, nuovo servizio di ascolto in biblioteca

Un nuovo servizio di ascolto e confronto per i morazzonesi nato in collaborazione tra il Comune e l’Arma dei Carabinieri: Ogni terzo sabato del mese dalle 11 alle 12 presso la Biblioteca comunale di via XXVI Agosto.

“I nostri cittadini potranno rivolgersi alle forze dell’ordine per segnalare criticità, problemi, paure o per chiedere semplicemente dei consigli” spiega il sindaco Mazzucchelli “un servizio che saprà dare risposte concrete, puntuali e oggettive grazie alla presenza degli uomini dell’arma che conoscono il territorio e affrontano quotidianamente tutte le vicissitudini legate alla sicurezza” fa eco il consigliere delegato Luciano Tescaro.

Il primo incontro sarà sabato 15 febbraio dalle ore 11.