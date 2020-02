Frozen, musica e danze in piazza, ecco il Carnevale a Gallarate

La tradizionale cerimonia con Re Risotto al mercoledì, la sfilata per le vie del centro al sabato, ma anche spettacoli per bambini e molto altro. È il GallCarnaval 2020, il carnevale della città di Gallarate promosso come sempre dalla Pro Loco cittadina, con il patrocinio del Comune.

Si parte, come sempre, al mercoledi, il 26 febbraio: alla Scuola Materna Ponti, in via Poma, è in programma la consegna delle chiavi della Città da parte del sindaco a Re Risotto e Regina Luganeghetta.

Sabato 29 febbraio poi si passa alla grande festa, con il raduno dei gruppi mascherati e bande al Palazzo Broletto a partire dalle 13:30 e l’animazione in piazza a partire dalle 14.15, con musica dal vivo, truccabimbi e creazioni con palloncini.

Alle 14.45 partirà la sfilata, che da Palazzo Broletto percorrerà via Damiano Chiesa, via Cantoni, piazza san Lorenzo, via Cavour, corso Italia, per arrivare poi al gran finale in piazza Libertà.

Dalle 16 ci saranno lo spettacolo Frozen dal vivo, esibizione della scuola di ballo danza del ventre Samsara, la pentolaccia, lo spettacolo Trampolieri. E ancora la Street Band e la Suka Band.