Chiude per cinque giorni via Monsignor Macchi a Gallarate

Chiude per cinque giorni via Monsignor Macchi, per taglio piante lungo l’argine del torrente Arno.

La strada nella zona oltreferrovia, appena fuori dal centro cittadino, andando da piazza Risorgimento al casello dell’autostrada A8, sarà chiusa al traffico veicolare da lunedì 10 febbraio a venerdì 14, durante il giorno (nella mappa sottostante è indicata in rosso).

Potranno comunque passare residenti ed attività in loco, oltre ovviamente ai pedoni.

Per chi proviene da Nord o dal centro città si consiglia di utilizzare come alternativa l’asse viario via Ronchetti/via Vittorio Veneto, dal centro l’alternativa è Via Venegoni (con limite di altezza di m. 3,30 per gli autocarri). Le due vie alternative sono segnalate in verde nella mappa sottostante predisposta dal Comune.