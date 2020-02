Il Città di Varese si prende lo scontro diretto e vola

Marnate e Città di Varese fanno un altro importante passo per portarsi a casa la vittoria dei rispettivi gironi di Terza Categoria. Nel gruppo A i marnatesi superano il Sumirago e si portano a +7, nel gruppo B i varesini vincono il big match e allungano. (Foto Facebook – ASD Città di Varese)

GIRONE A

Il Marnate Nizzolina batte 6-4 il Sumirago e sfrutta il pareggio 1-1 tra Ardor e Jeraghese per allungare ancora in vetta. Recupera terreno il Torino Club grazie al successo 1-0 sull’Oratorio San Filippo mentre con lo stesso risultato l’Angerese passa a Gazzada Schianno sull’Orasport. Larga vittoria per l’Union Castellanza, 5-1 sullo Sparta Castronno, il Varano espugna 5-2 Verghera, turno di riposo per la Cedratese.

CLASSIFICA: Marnate Nizzolina 38; Jeraghese 31; Ardor 30; Torino Club 29; Oratorio San Filippo 28; Sumirago, Angerese 22; Varano Borghi 21; Orasport 19; Vergherese, Union Castellanza 17; Cedratese 10; Sparta Castronno 0.

GIRONE B

Con un penalty realizzato nella ripresa il Città di Varese batte 1-0 la Valcuviana, si porta a casa i tre punti dello scontro diretto e allunga a +9. La France Sport va a valanga 8-1 a Cittiglio, il Biandronno supera 3-1 il Casbeno il Rancio invece si impone 2-1 a Bodio Lomnago contro il Don Bosco. Pareggio 2-2 tra Olona e Virtus Bisuschio, il Brebbia si porta a casa tre punti dal campo della Casport, 2-1 il finale, il Ponte Tresa invece sfrutta il fattore campo per avere la meglio 3-2 sul Fulcro Travedona.