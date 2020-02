Commenti offensivi sui social alla Polizia Stradale, denunciati per diffamazione aggravata

La Polizia Postale di Como, su delega dell’Autorità Giudiziaria di Como, ha identificato e denunciato per diffamazione aggravata e vilipendio delle forze di Polizia due persone.

I fatti risalgono al mese di giugno 2019. La Polizia Stradale ha istituito in località Tremezzina (Como) il potenziamento dei propri servizi con il posto temporaneo per tre mesi. Il giornale locale, riportando la notizia, ha pubblicato il post su Facebook. Fino a qui tutto in ordine, salvo che a poche ore dalla pubblicazione della notizia, sulla relativa pagina social del quotidiano, sono stati pubblicati due commenti gravemente oltraggiosi rivolti agli operatori di polizia Stradale.

La successiva attività d’indagine ha portato all’identificazione e alla denuncia degli autori dei commenti oltraggiosi che nella circostanza, successivamente rimossi.

La pubblicazione di contenuti offensivi su Facebook o su altri social network costituisce una forma diffamatoria di comunicazione con più persone. Da tempo la giurisprudenza considera il profilo Facebook quale “luogo aperto al pubblico, in considerazione del fatto che l’accesso risulta consentito a tutti gli utenti del predetto social network.

Pertanto, in considerazione dell’ampia pubblica diffusione, l’utilizzo improprio di tale strumento porta alla contestazione di alcuni reati tra cui l’ipotesi più frequente è quella della diffamazione aggravata, che si consuma quando un individuo comunicando con più persone offende la reputazione altrui.