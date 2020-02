Coronovarius, “Attenzione alla truffa del tampone”

“È notizia di queste ore che alcuni sciacalli abbiano tentato una nuova truffa sull’onda dell’emergenza in atto. Nessun ente (Croce Rossa, Ats Insubria etc) manda, senza che voi ne abbiate richiesto l’intervento, addetti ad effettuare tamponi per rilevare la positività al Coronavirus. Datene avviso a più persone possibili, soprattutto anziani, è nel caso avvisate immediatamente le Forze dell’Ordine”.

È il messaggio che sta girando in queste ore nei gruppi whatsapp di controllo del territorio e sulle pagine facebook. Primi controlli con le Forze dell’Ordine ci dicono che episodi di questo genere nella zona della Valbossa non si sono ancora verificati. Detto questo meglio tenere alta la guardia e avvertire le persone anziane di non aprire a sconosciuti che si presentassero come operatori sanitari.