Crugnola, una Citroen ufficiale per puntare al tricolore

Ci sarà una Citroen C3 ufficiale, gestita direttamente dalla filiale italiana della Casa transalpina, tra le mani di Andrea Crugnola, sempre più deciso a conquistare il campionato italiano assoluto di rally.

Il pilota varesino, 30 anni, secondo nell’edizione 2019 del CIR alle spalle di Giandomenico Basso, ha ufficializzato nella sera di martedì 25 il proprio ingaggio da parte di Citroen Italia, che allestirà una sola vettura di categoria R5 (il massimo livello ammesso alle gare tricolori) confermando così l’impegno dell’anno passato, quando fu Luca Rossetti a portare in gara il bolide del double chevron.

Per Crugnola, che sarà nuovamente affiancato dal navigatore Pietro Ometto e che ha confermato l’utilizzo di gomme Pirelli, la collaborazione con Citroen non è una novità visto che in passato ha spesso pilotato vetture della casa parigina; nel 2012 in particolare, il driver varesino ha trascorso l’intera stagione con la Citroen Ds3 di classe R3, cogliendo anche il suo primo successo al Rally dei Laghi pur contro avversari dotati di automobili più potenti.

«Sono orgoglioso di affrontare il CIR 2020 insieme a Citroën Italia – ha detto Crugnola – Per me è un piacevole ritorno in un team con cui ho già collaborato. Si tratta di una grande sfida, perché insieme a Pietro avremo modo di confrontarci con avversari di grande esperienza su una vettura per noi tutta da scoprire ma che ha dimostrato grande affidabilità ed elevate prestazioni nella stagione passata. Siamo pronti a iniziare e cercheremo di essere competitivi fin da subito, sapendo che possiamo contare su un team molto valido che da tempo affianca Groupe PSA nel mondo del motorsport».

Il primo appuntamento tricolore è fissato per metà marzo con il 43° Rally del Ciocco e della Valle del Serchio, gli avversari saranno altamente agguerriti (nel 2019 in quattro si sono contesi il successo finale fino all’ultima prova dell’ultima gara…) e lo spettacolo non mancherà. In sottofondo, si sente già il rombo dei motori.