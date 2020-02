Cuveglio, chiusura del centro anziani e altri provvedimenti

A seguito delle ultime disposizioni del Ministero della Salute e di Regione Lombardia il comune di Cuveglio comunica che sono sospese le manifestazioni di qualsiasi natura in spazi chiusi e aperti inclusi i luoghi di culto. In via precauzionale sarà chiuso il Centro Anziani di Vergobbio.



E’ sospeso ogni servizio educativo dall’infanzia alle scuole superiori di ogni ordine e grado sino al primo marzo incluso l’asilo nido gestito da Comunità Montana Valli del Verbano.

Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico di musei, luoghi di cultura, biblioteca, Sala Polivalente e Centro di Ascolto.

Sono sospese tutte le attività gestite dalle società sportive.

Obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico di comunicare la presenza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria.

Bar e locali notturni chiusi dalle 18.00 alle 6.00. circolo familiare aperto a mezzogiorno bar aperto sino alle 18.00 l’ingresso alla casa di cura “Nuova Assistenza” è regolamentata per accedere contattare la segreteria della struttura.

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le misure igieniche per malattie di diffusione respiratoria: lavarsi le mani con soluzioni idroalcoliche; evitare contatti ravvicinati con persone; non toccarsi occhi naso e bocca; coprirsi naso e bocca quando si starnutisce o tossisce; non prendere antivirali

Al fine di non far collassare il numero unico 112 è stato istituito per la regione Lombardia il numero Verde 800 894 545