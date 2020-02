Donne Nobel per la Pace, l’impegno in mostra a Luino

Dal 1905 ad oggi sono 17 le donne che sono state premiate con il Nobel per la Pace, e sono presentate molto bene dal Coordinamento delle donne della Val Pellice in una mostra che è visitabile a Luino nella Chiesa Evangelica metodista.

Lottare per la pace e contro ogni forma di sfruttamento è stato l’impegno che ha caratterizzato la vita di queste donne insignite del premio Nobel. Donne di continenti diversi e condizioni sociali diverse che, esponendosi in prima persona hanno avuto il coraggio e la determinazione di denunciare le ingiustizie, gli stermini e le morti che ogni forma di sopraffazione e violenza porta in sé.

E’ affascinante ed utile conoscerle, perché conoscendo loro, possiamo anche meglio conoscere noi stessi e la vocazione a cui tutti dovremmo essere chiamati. L’appuntamento è a Luino, Via Del Carmine 30, dal 22 febbraio al 4 marzo tutti i giorni dalle 16 alle 18, e domenica 1 marzo delle 8,30 alle 10 durante la tappa della Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza.