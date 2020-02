Duplice tentativo di rapina in via Sanvito, tanta paura ma i colpi non vanno a segno

Tanto spavento ma, fortunatamente, non solo non si è fatto male nessuno ma non è stato nemmeno sottratto niente.

Due attività commerciali di via Sanvito e Caracciolo sono stati teatro di un duplice tentativo di rapina, avvenuto con le stesse dinamiche di quanto successo la scorsa settimana all’Old Wild West del centro.

I fatti sono avvenuto nella serata di lunedì 3 febbraio. «Un uomo si è presentato in negozio all’ora di chiusura e ha chiesto che gli venisse consegnato l’incasso – spiega un commesso di Maxi Zoo -. La collega presente ha descritto un uomo armato di pistola ma è difficile capire se si trattasse di un’arma vera o giocattolo. Anche perché l’uomo ha aspettato che nel negozio rimanessero in pochi e dopo le prime resistenze se ne è andato».

Un tentativo di rapina che comunque non è andato a segno, «alla fine se ne è andato, senza bottino né altro». Di lì a poco un tentativo simile andato in scena alla Chicco, anche in questo caso un grosso spavento che non ha prodotto risultati per il malvivente.