I gestori del palaghiaccio chiudono le porte ai Mastini

Una e-mail scuote il mondo dello sport del ghiaccio a Varese. Il messaggio, inviato dalla società che gestisce il palaghiaccio (la Varese Killer Bees), ha come destinatario i Mastini dell’hockey e intima la società giallonera del presidente Matteo Torchio di non utilizzare più la struttura di via Albani a partire da oggi, lunedì 3 febbraio.

Un fulmine a ciel sereno, contenuto all’interno di una interrogazione avanzata dal consigliere di minoranza Stefano Clerici (Varese Ideale) indirizzata al sindaco Davide Galimberti in quanto proprietario (ovviamente tramite il Comune) della struttura sportiva che ospita allenamenti e partite dei Mastini, da sabato sera tornati in testa al campionato di Italian Hockey League (la seconda serie nazionale).

Ora a “incrociare i bastoni” sono gli studi legali delle due parti in causa con Palazzo Estense che offre un ruolo di mediazione.

SEGUONO AGGIORNAMENTI