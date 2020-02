Il presidente dei Mastini: “È il momento del silenzio costruttivo”

Dopo un lunedì nero alla “borsa” dell’hockey e dello sport cittadino, è il momento – forse – del primo momento di distensione sulla vicenda del PalAlbani “sbarrato” per i Mastini Varese.

In attesa della riunione programmata per mercoledì a Palazzo Estense, è il presidente giallonero Matteo Torchio a sottolineare il bisogno di calmare gli animi di tifosi e addetti ai lavori, tutti spiazzati dalla situazione che è venuta a crearsi dalle parti del palaghiaccio. Torchio non porta novità dal punto di vista degli accadimenti ma chiede un “silenzio costruttivo”, così che tutti possano pensare a una soluzione. Magari rapida, visto che martedì sera la squadra avrebbe in calendario un allenamento piuttosto importante.