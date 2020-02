Mastini, si torna a giocare

Risolta la questione Palalbani e ripresi gli allenamenti dopo una settimana decisamente movimentata e per nulla tranquilla, i Mastini scenderanno in campo alle 20.30 di oggi (giovedì 6 febbraio) ad Appiano.

I gialloneri di coach Da Rin si presenteranno in Sud Tirol forti del primo posto in classifica e con la voglia di confermarsi prima forza del campionato. Mancano 5 partite alla fine del Master Round, cinque esami da superare per potersi presentare ai playoff con il miglior record.

I Mastini viaggeranno verso Appiano privi di capitan Raimondi e di Schina, ancora indisponibili, ma il neo arrivato Caranci potrà dimostrare di essersi inserito al meglio nei meccanismi gialloneri.

La serata prevede altre due partite: alle 20.00 Merano farà visita a Bressanone – prossima avversaria dei Mastini al Palalbani – mentre la Valpeagle ospiterà Pergine alle 20.30.

CLASSIFICA MASTER ROUND (dopo 5 partite): VARESE 26; Merano 25; Pergine 21; Bressanone, Valpeagle 17; Appiano 13.