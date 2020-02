Che notte per i Mastini: vittoria e primato in classifica

Altro che serata complicata: in un solo colpo i Mastini Varese espugnano il difficile campo di Torre Pellice e ritrovano il primato in classifica nel Master Round di Italian Hockey League. Il 6-2 esterno inflitto alla Valpe dai gialloneri coincide infatti con il KO patito dal Merano in quel di Pergine (2-1) al termine di una gara che ha nella coda il suo sale: Aquile che pareggiano a meno di 3′ dalla fine ma poi vengono trafitte a un soffio dalla sirena e lasciano i tre punti ai trentini.

Un risultato che contribuisce a mettere il turbo ai gialloneri che di fronte ai 1.100 spettatori del Cotta Morandini (con robusta rappresentanza varesina) non tremano e anzi colgono alla grande l’occasione di issarsi in testa al campionato a cinque giornate dai playoff. 6-2, dicevamo, il punteggio finale al termine di una gara mai in discussione: Mastini avanti 3-0 dopo due terzi di gara e capaci di replicare nel finale alle fiammate piemontesi.

Tra i migliori, anche stavolta, Daniele Odoni autore di una doppietta: bella conferma per il veterano giallonero, già decisivo giovedì sera con il Pergine. E senza giocatori di grande importanza come Schina, Raimondi e Michael Mazzacane, coach Da Rin ha potuto mandare in pista per la prima volta il canadese Giancarlo Caranci che ci ha messo un po’ a prendere le misure al metro arbitrale (due penalità in avvio) ma che ha disputato una prova di spessore e ha anche messo a segno il primo assist con la nuova maglia in occasione del 3-0 firmato da Ross Tedesco. Quest’ultimo ha così “bagnato” con una rete la prima partita da “italiano”.

Con il successo a Torre Pellice, i Mastini diventano la squadra che ha fatto più punti nel girone di andata del Master Round, 11, anche perché il Bressanone è caduto a sorpresa sul ghiaccio dell’Appiano (prossima avversaria del Varese) e ha quindi fermato la sua rincorsa alle parti alte della classifica. Insomma, una nottata tutta favorevole ai colori gialloneri: dose enorme di fiducia in vista del rush finale che precede i playoff.

LA PARTITA

I tifosi varesini in trasferta al “Cotta Morandini” – foto Munerato/Mastini

Memore del cattivo avvio con il Pergine, il Varese stavolta ha iniziato subito in maniera gagliarda facendo subito lievitare il numero di tiri verso la gabbia dell’attento Pilon che, tra mille parate, si è però dovuto arrendere alla “sassata” di Odoni da pochi metri, ben servito da Marcello Borghi. I Mastini hanno giocato un primo terzo all’attacco senza però trovare il raddoppio ma sono stati bravi a concedere poco ai padroni di casa, con Tura sempre pronto in caso di necessità.

In avvio del terzo centrale, poi, Vanetti ha raddoppiato con una bordata da lontano, spianando ancora un po’ la strada alla propria squadra; prima di metà partita quindi ci ha pensato Ross Tedesco a infilare il 3-0 dopo un numero d’alta scuola di M. Borghi, servito a sua volta da Caranci. Seconda sirena dunque sul triplo vantaggio per i Mastini che avrebbero anche potuto centrare il quarto sigillo.

La Valpe è però squadra mai doma e così, nel terzo drittel, è partita lancia in resta trovando il gol con Rosso dopo meno di 2′. Poco male: per il Varese ci ha subito pensato Franchini su azione personale a siglare il 2-4. Ancora biancorossi, stavolta con Petrov, a riaprire i giochi ma Odoni – dopo appena 15″ effettivi, ha portato a cinque le marcature ospiti chiudendo di fatto i conti. Da Rin ha speso anche un timeout dopo qualche scintilla sul ghiaccio e nel finale ancora Franchini ha servito l’accorrente Francesco Borghi per la rete numero sei, l’ultima della serata.

HC VALPEAGLE – MASTINI VARESE 2-6

(0-1; 0-2; 2-3) RETI: 6’25” Odoni (VA – M. Borghi); 21’18” Vanetti (VA), 26’02” Ross Tedesco (VA – M. Borghi, Caranci); 41’49” Rosso (VP), 45’33” Franchini (VA), 48’17” Petrov (VP – De Biasio), 48’32” Odoni (VA – Piroso), 59’46” F. Borghi (VA – Franchini, Piroso). VARESE: Tura (Bertin); Caranci, Re, Cecere, E. Mazzacane, F. Borghi, Lo Russo, Ilic; Perna, Tedesco, Franchini, Vanetti, Andreoni, Teruggia, M. Borghi, P. Borghi, Piroso, Asinelli, Privitera, Odoni. All.: Da Rin.

ARBITRI: Basso e Soraperra (De Toni e Oderda).

NOTE. Penalità: VP 41′, VA 12′. Superiorità: VP 1-5; VA 2-7. Spettatori: 1.100.

MASTER ROUND IHL

RISULTATI (5a giornata): Pergine – Merano 2-1; Appiano – Bressanone 3-1; ValpEagle – Varese 2-6.

CLASSIFICA: VARESE 26; Merano 25; Pergine 21; Bressanone, ValpEagle 17; Appiano 13.