Mastini, trasferta a Ovest per tornare a fare punti

Per l’unica volta nella stagione regolare, i Mastini Varese viaggeranno verso Ovest e non verso Est: giovedì sera, 20 ottobre (20,30), i gialloneri saranno impegnati in Piemonte contro il Valpellice, tornato quest’anno a giocare l’IHL dopo la promozione dalla terza serie ottenuta nella stagione passata.

Un impegno che la squadra di Deveze dovrà prendere di petto: dopo tre sconfitte in quattro partite (per quanto rocambolesche e non sempre assistite dalla fortuna) il Varese deve assolutamente tornare a fare punti per non perdere il contatto con la prima metà della graduatoria. Non sarà facile, questo è certo, anche perché nella Valpe giocano numerosi uomini che negli anni scorsi hanno vestito la casacca giallonera nell’ambito della collaborazione che aveva reso i piemontesi il farm team dei Mastini.

«Siamo sulla strada giusta – predica capitan Vanetti, 5 punti in 5 partite (come Tilaro e Drolet: i migliori scorer varesini) – Non è un controsenso questa frase, anche se la pronuncio dopo una sconfitta; stiamo lavorando bene e dovremo restare concentrati e convinti di quello che facciamo perché il campionato è ancora molto lungo».

Fino a questo momento i Bulldogs piemontesi hanno conquistato 3 punti, gli stessi del Varese, e sono reduci da una sfortunata trasferta a Pergine che ha ugualmente fruttato un punto visto che il 2-1 finale è arrivato all’overtime. A segno Filippo Salvai, uno di quelli già visti in rosa con i Mastini, giovane ma già tra i leader di una squadra che come straniero ha solo il 18enne ucraino Kobikov. In porta Andrea Basraoui, altro ex di turno e fino a qui titolare fisso di coach Dino Grossi.

La partita del “Cotta Morandini” prenderà il via alle 20,30 (diretta Radio Village) con la direzione dei signori Lega e Volcan coadiuvati da Cusin e Petrov. Sugli spalti anche diversi tifosi gialloneri – almeno una ventina – che stanno scaldando le corde vocali ma anche incrociando le dita nella speranza che il viaggio non sia a vuoto. I tre punti servono, eccome.