Mastini, due passi avanti e prima vittoria “estiva”

Al torneo di Torre Pellice i gialloneri perdono di misura con i più quotati francesi del Briançon e battono all'overtime i padroni di casa con rete decisiva di Borghi

marcello borghi mastini

In una settimana complicata a livello logistico – a Varese è andato in scena l’ISU Junior Grand Prix di pattinaggio di figura – i Mastini si sono spostati a Torre Pellice per disputare un torneo di preparazione al prossimo campionato di IHL. E la squadra di Da Rin ha mostrato passi avanti rispetto alla prima amichevole persa 2-10 con il Bellinzona (di categoria nettamente superiore).

Sulla pista del Cotta-Morandini i gialloneri hanno perso il primo match (sabato) contro i francesi del Briançon che disputano il massimo campionato transalpino ma si sono rifatti alla domenica superando i padroni di casa della Valpe e ottenendo così il primo successo in precampionato.

Il match contro i “Diavoli Rossi” francesi si è deciso solo negli ultimi secondi di gara: il 4-2 è infatti frutto della rete a porta vuota messa a segno quando la panchina (Da Rin assente per gli impegni nello sledge hockey) ha tolto l’ottimo Pisarenko per provare ad acciuffare il pareggio, cosa che per poco non è avvenuta perché a mezzo minuto dal termine Mäkinen ha sfiorato il 3-3. Il difensore finlandese era stato anche l’autore della seconda rete giallonera mentre il precedente gol dell’1-1 era stato firmato da Venturi su assist di Terzago, due volti nuovi della squadra.

Domenica i Mastini si sono tolti la soddisfazione di battere i Bulldogs padroni di casa seppure in modo sofferto: a decidere la partita al supplementare ci ha pensato il neo-capitano Marcello Borghi (Vanetti, ricordiamo, starà fuori a lungo per l’operazione alla spalla) autore del 3-2 definitivo. In precedenza i gialloneri erano andati sotto nel punteggio per 2-0 ma si erano risollevati con le marcature di Michael Mazzacane e – ancora – del 19enne Venturi, una delle note più liete della trasferta in Piemonte.

Sabato prossimo altro appuntamento precampionato di una certa rilevanza: in via Albani arriva l’Aosta di Rocco Perla, ultimo test sulla strada di una IHL che si appresta a decollare con la prima giornata fissata per sabato 20 (Varese-Fassa).

Pubblicato il 08 Settembre 2025
