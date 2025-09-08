Doppio trionfo giapponese nell’ISU Grand Prix di pattinaggio a Varese

Diventa sempre più saldo il legame tra il pattinaggio artistico giapponese e il ghiaccio dell’Acinque Ice Arena di Varese. Nell’impianto di via Albani che ospiterà la nazionale nipponica durante le Olimpiadi di Milano Cortina, brillano due giovani talenti del Sol Levante: Sumika Kanazawa tra le ragazze e Taiga Nishino tra i ragazzi sono i vincitori della tappa italiana dell’ISU Junior Grand Prix, il massimo circuito giovanile del pattinaggio di figura.

Le nazionali orientali hanno letteralmente dominato la scena sulla pista varesina: nel concorso femminile alle spalle di Kanazawa si sono piazzate nell’ordine Young (Corea del Sud), Wang (Cina), Wada (Giappone) e l’americana Chao che ha origini asiatiche; sesta l’estone Idina Goidina, ottimo ottavo posto per l’azzurra Amanda Ghezzo, quindi seconda tre le europee. Le altre italiane in gara, Beatrice Soldati ed Elena Agostinelli, hanno chiuso 20a e 26a.

Nella gara maschile, detto di Nishino, il podio è stato completato dal sudcoreano Choi e dall’altro giapponese Uemura con la Cina (Tian) al quarto posto. Lo slovacco Vaclavik, quinto, è il primo a interrompere la serie di atleti orientali; bravo lo svizzero Sandro De Angelo, ottavo, mentre l’unico azzurro in gara Matteo Marchioni si è classificato 15°.

Nel primo concorso, quello a coppie, era stato invece il binomio americano formato da Jasmine Robertson e Chase Rohner a trionfare, vincendo entrambe le manche in cui è suddivisa la competizione. Argento alla Francia con Ambre Perrier Gianesini e Samuel Blanc Klaperman e bronzo al Canada con Summer Homick e Nicholas Buelow. Bene anche l’Italia, quarta grazie ad Arianna Soldati e Nicholas Tagliabue anche se i due azzurrini sono scivolati indietro dopo la seconda piazza parziale dopo la prima giornata. Decima l’altra coppia azzurra formata da Martina Lavazza e Raphael Meunier.