I Mastini rifanno la frittata: crollo nel terzo periodo e KO a Torre Pellice

Per la seconda volta in questo campionato i Mastini raccolgono uno “zero” alla casella dei punti e lo fanno con la carta carbone, ovvero crollando nel terzo e ultimo periodo di gioco dopo essersi portati avanti, anche in modo convincente, nel punteggio.

Al “Cotta Morandini” di Torre Pellice, a vincere sono i Bulldogs padroni di casa, autori di una rimonta che dall’1-3 giallonero del 35′ si conclude sul 4-3 per i piemontesi. E che, soprattutto, allontana la squadra di Glavic dalla testa della classifica dove il Caldaro continua a macinare avversari (4-1 all’Appiano nel derby).

A mancare, in casa varesina, è la capacità di sfruttare l’uomo in più: un solo gol in powerplay sui sette tentativi (compreso l’assalto finale) mentre la Valpe si è dimostrata molto più concreta, realizzando in questa situazione due gol importanti per restare in scia agli ospiti. Che poi, come con il Dobbiaco, sono andati in bambola dopo la seconda pausa lasciando sul ghiaccio tre punti importanti.

LA PARTITA

Il Varese supera indenne la prima inferiorità e dopo 8′ passa con il secondo gol stagionale di Kuronen. L’accento finlandese dei gialloneri funziona perché (dopo lo 0-1 del 20′) nella ripresa è Maekinen a battere Basraoui consentendo ai Mastini di allungare sullo 0-2. Una penalità ai danni di Perino per una carica dà alla Valpe l’uomo in più alla mezz’ora e Tommaso Salvai non si fa pregare, infilzando per la prima volta Perla. Poco dopo però capitan Vanetti capitalizza il powerplay su assist di Raimondi. Risultato (1-3) in cassaforte?

No, perché i Bulldogs reduci da un KO casalingo non intendono replicare la caduta davanti al proprio pubblico. Inizia il terzo drittel e il Varese va in bambola: Marco Pozzi, un ex, segna due volte in un minuto sempre con la collaborazione di Majul portando la gara sul 3-3. Una brutta piega che i Mastini non riescono sistemare: solito powerplay sfumato nel nulla e per il contrappasso ecco il gol decisivo imbucato da Martina a 9′ dalla sirena. Un tempo piuttosto lungo, anche se i 2′ Maekinen hanno complicato le cose. Poi è il Varese ad avere l’ultimo powerplay della serata, giocato a 6 contro 4 con Perla tornato in panchina ma la difesa della Valpe e Basraoui reggono l’urto e per i Mastini è la seconda frittata in sei partite di IHL. Una media non proprio esaltante.

VALPELLICE SPIRITO REALE – HCMV MASTINI VARESE 4-3

(0-1; 1-2; 3-0) MARCATORI: 8.16 Kuronen (VA – Maekinen); 28.30 Maekinen (VA), 32.10 T. Salvai (VP – Long), 35.56 Vanetti (VA – Raimondi, Schina); 42.04 Pozzi (VP – Majul, De Biasio), 43.15 Pozzi (VP – Majul, Liubiumov), 50.43 Martina (VP – Long, Payra) VARESE: Perla (F. Matonti); Maekinen, Crivellari, Raimondi, Schina, M. Matonti, E. Mazzacane, Fanelli; Ghiglione, Kuronen, Piroso, Perino, Vanetti, M. Borghi, M. Mazzacane, Tilaro, P. Borghi, Fornasetti. All. Glavic.

ARBITRI: Lega e Volcan (Magliaro e Tortia).

NOTE. Penalità: VP 16′, VA 12′. Superiorità: VP 2-5, VA 1-7. Spettatori: 645.

IHL (6a giornata)

PROGRAMMA: Como – Aosta 2-15; Dobbiaco – Bressanone 12-2; Valpellice – VARESE 4-3; Pergine – Feltre 2-4; Caldaro – Appiano 4-1; Alleghe – Fassa (14 novembre). Riposa: Valdifiemme.

CLASSIFICA: Caldaro 18; Feltre 15; VARESE 12; Aosta 11; Pergine 9; Appiano*, Valpellice* 8; Fassa** 7; Alleghe**, Dobbiaco 6; Bressanone*, Fiemme* 1; Como* 0.

* = una partita in meno.