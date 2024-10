Mastini in visita alla Valpe, obiettivo tre punti prima della mini-pausa

Terzo turno infrasettimanale consecutivo nel campionato di hockey IHL e terza trasferta per i Mastini di Gaber Glavic, intenzionati a far valere uno dei motti più conosciuti, quello del “non c’è il due senza il tre”.

Nelle precedenti partite di metà settimana infatti, i gialloneri hanno fatto bottino pieno passando a Como e a Cavalese con il Fiemme: due risultati importanti che hanno permesso a Vanetti e compagni di raggiungere il secondo posto alle spalle della “lepre” Caldaro. Ora un’altra prova del nove: questa sera – giovedì 10, ore 20,30 – la sfida è al Valpellice guidato in attacco dal fresco ex Hector Majul.

Il messicano, che a Varese lo scorso anno ha convinto a metà, ha iniziato alla grande questo campionato: con 7 punti totali già messi a segno, di cui 3 gol, Majul è il giocatore più prolifico dei Bulldogs che in classifica sono a ridosso della zona playoff con 5 punti ma una gara in meno.

Il Varese intende invece sfruttare il turno con la Valpe per chiudere al meglio questo ciclo intenso di partite (i tanti infrasettimanali sono causati dall’allargamento della IHL da 11 a 13 squadre). Sabato i gialloneri osserveranno il proprio turno di riposo per tornare sul ghiaccio il 19 ottobre, in casa contro il Feltre. Portarsi a quota 15 (in 6 gare) sarebbe utile per affrontare con tranquillità i dieci giorni senza partite.

Il match del Cotta Morandini vedrà in campo numerosi ex, non solo Majul, anche perché le due squadre sono state legate negli anni scorsi da accordi di farm team: il portiere dei piemontesi è Andrea Basraoui ma sul ghiaccio ci saranno anche i Salvai, Gay, Pozzi e Payra. A disposizione di coach Dino Grossi c’è anche il finlandese Savolainen, all’esordio in Italia. I Bulldogs hanno voglia di riscatto dopo il netto ko interno (0-3) con l’Alleghe e possono contare su un pubblico sempre caldo; si gioca alle 20,30 con direzione affidata a Lega e Volcan assistiti da Magliano e Tortia.