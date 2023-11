Mastini, vietato distrarsi in casa del Valpellice

Nuovo turno infrasettimanale per la IHL: giovedì 16 novembre si giocano cinque partite (inizio tra le 20 e le 20,30) valide per la seconda giornata di ritorno con i Mastini impegnati nell’unica trasferta verso occidente, quella di Torre Pellice.

I gialloneri saranno in scena al “Cotta Morandini” alle 20,30 per una partita in cui hanno i favori del pronostico ma che nasconde insidie. La giovane Valpe infatti è penultima in classifica con 7 punti e due sole vittorie (su Como e Dobbiaco) ma tra le mura amiche ha messo alle corde sia l’Appiano (che ha vinto solo agli shootout) sia il Feltre, passato con il minimo scarto.

Campanelli d’allarme che la squadra di Czarnecki deve tenere ben presenti per evitare di prendere sottogamba l’impegno, anche se l’eccessiva leggerezza non è nel DNA di questi Mastini. I gialloneri arrivano dalla brillante vittoria interna sull’Alleghe che ha dato una bella infornata di fiducia a squadra e ambiente e – forse – messo un po’ di pressione sulle dirette rivali in classifica. Il coach svedese dovrà fare più attenzione del solito alle rotazioni perché in difesa mancano Vignoli e Max Cordiano (dall’Aosta arriverà De Santi) mentre in attacco oltre ad Allevato non ci sarà Raimondi ma le tre linee sono comunque “piene”.

Di fronte al Varese ci sarà una Valpe con tanti giovani che in passato hanno vestito il giallonero quando i piemontesi erano farm team dei lombardi. Non a caso in un team per scelta senza stranieri, quattro di loro guidano le statistiche di punti e gol: Filippo e Tommaso Salvai, Fornasetti e Cordin. In porta potrebbe esserci un altro ex di turno, Andrea Basraoui.

Il turno odierno sarà interessante, nelle parti alte della IHL, soprattutto per la sfida tra Alleghe e Pergine sul campo delle Civette: sono rispettivamente la squadra subito dietro e subito davanti a Vanetti e compagni che guarderanno con attenzione al risultato dell'”Alvise De Toni”. A Torre Pellice Czarnecki arbitreranno Bassani e Volcan.