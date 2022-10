Mastini, ruggito in trasferta: vittoria 5-2 a Torre Pellice

C’era attesa ma anche una certa pressione sulle spalle dei Mastini impegnati nel turno infrasettimanale della IHL sulla pista di Torre Pellice e i gialloneri, che fino a qui avevano perso tre partite su quattro, non hanno tradito i propri tifosi. 5-2 il risultato finale al “Cotta Morandini” a favore dei gialloneri che con i tre punti conquistati in Piemonte restano agganciati al centro della classifica.

Per festeggiare però i ragazzi di Deveze e il gruppo di fans arrivati da Varese hanno dovuto attendere la seconda metà dell’ultimo terzo di gioco, quando finalmente tra le due squadre si è creato un divario di due reti tra le squadre. I Bulldogs infatti avevano riequilibrato i due vantaggi varesini pur creando meno occasioni degli ospiti (ottimo, per questo, il portiere di casa ed ex di turno Basraoui). Il 2-4 di Drolet però ha piegato in via definitiva i padroni di casa, e proprio l’attaccante canadese è stato uno degli uomini decisivi (un gol e un assist per ciascuno) insieme a Franchini, M. Mazzacane e Piroso.

Quest’ultimo però è stato protagonista di una rissa con Canale a pochi minuti dalla fine che è costato la penalità partita a entrambi i contendenti e che causerà la squalifica per la gara di domenica a Como. Il tutto in una gara per il resto corretta, con pochissime penalità dalle due parti.

LA PARTITA

Coach Deveze deve fronteggiare qualche defezione ma può fare conto su alcuni prestiti arrivati dall’Aosta e proprio uno di loro, il 2003 Alex Garber (meranese d’origine con esperienza in Canada) è stato determinante con il gol che ha sbloccato il risultato dopo un quarto d’ora. Un gol con cui i gialloneri hanno chiuso avanti il primo tempo ma che è stato presto pareggiato dalla Valpe a inizio del secondo periodo con Canale.

La frazione di mezzo è quindi diventata molto frizzante, un continuo botta e risposta: 2-1 giallonero con Piroso al 32′, nuova parità grazie a Morel tre minuti dopo e ancora vantaggio ospite siglato da Franchini a stretto giro di posta per il 2-3 che è stato il punteggio alla seconda sirena.

Il match si è quindi deciso negli ultimi 20′ di gioco: Bulldogs in avanti alla ricerca del 3-3, qualche rischio per la difesa giallonera ma poi la rete di Drolet – la cosa giusta al momento giusto nel punire un errore avversario – che ha messo due reti di divario tra le squadre e ha indirizzato il match. Poi, a chiuderla, ecco la rete di Michael Mazzacane alla quarta marcatura in questo campionato a conferma di un ottimo momento di forma. Gol quest’ultimo arrivato quando ormai Canale e Piroso erano negli spogliatoi, il primo per una dura carica da dietro a Marcello Borghi, il secondo perché è intervenuto in modo veemente a difesa del compagno. Il verdetto, comunque, è giallonero, la testa è già a Casate dove domenica il Varese sfiderà il Como nel derby lombardo. La partita da non perdere.

VALPELLICE BULLDOGS – MASTINI VARESE 2-5

(0-1; 2-2; 0-2) MARCATORI: 15.46 Garber (MV – Piroso, M. Borghi); 25.23 Canale (B – Mondon-Marin), 32.51 Piroso (MV), 35.08 Morel (VB – Canale), 36.21 Franchini (MV – Drolet); 52.33 Drolet (MV – Schina, M. Mazzacane), 56.35 M. Mazzacane (MV – Franchini, Drolet). VARESE: Perla (Mordenti); Bertin, Desaultes, Garber, Fanelli, Piccinelli, E. Mazzacane, Schina; Allevato, P. Borghi, M. Borghi, Perino, Drolet, Franchini, Piroso, M. Mazzacane, Privitera, Vanetti, Tilaro. All. Deveze.

ARBITRI: Lega, Volcan (Cusin, Petrov).

NOTE. Penalità: VB 29′; MV 31′. Superiorità: VB 0-3; MV 0-2. Spettatori: .

IHL (5a giornata)

RISULTATI: Appiano – Caldaro 2-8; Dobbiaco – Bressanone 6-3; Pergine – Como 5-1; Valdifiemme – Alleghe 9-5; Valpellice – VARESE 2-5.

CLASSIFICA: Caldaro 15; Dobbiaco 12; Appiano, Pergine, Valdifiemme 11; VARESE, Bressanone 6; Valpellice 3; Como, Alleghe 0.