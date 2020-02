Goldoni apre la XV edizione dei “Pomeriggi teatrali”

Domenica 23 febbraio prenderà il via la XV edizione della rassegna “Pomeriggi Teatrali”.

La stagione 2020 che rinnova la direzione artistica di Paolo Franzato esordirà con la commedia di Carlo Goldoni “Smanie per la villeggiatura”. In scena il Gruppo Teatro Tballet che propone l’adattamento di Marco Rodio che ne firma anche la regia.

Il programma prevede successivamente:

2) Domenica 8 marzo 2020, ore 17.30: Teatro Franzato presenta “Femmine Galattiche” di Giuseppe Della Misericordia, con Monica Anchieri, Marcella Magnoli e Caterina Murrazzu, regia di Raffaele Campolattano, Alessandro Mezzanotte e Mauro Provvidi

3) Domenica 15 marzo 2020, ore 17.30: Mat & Teo presenta Max Pisu in Recital, di Max Pisu e Riccardo Piferi

4) Domenica 19 aprile 2020, ore 20.30: Accademia Teatro Franzato in “Attenzione alle valanghe!” da Jean Tardieu, traduzione di Marco Rodio, assistente Riccardo Trovato, aiuto regia Marco Rodio, regia Paolo Franzato.

L’intera Stagione 2020 si svolge presso la Sala Montanari in via dei Bersaglieri 1, Varese

Organizzazione Endas Varese

Biglietto intero: 13 euro

Biglietto ridotto: 10 euro

Abbonamenti rassegna: 35 euro

Abbonamento ridotto: 25 euro

Prezzi ridotti riservati ai soci Endas e ai ragazzi fino ai 14 anni.