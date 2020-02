Sabato 22 febbraio presso la Biblioteca Comunale “E. Gallico” di Cocquio Trevisago di via Motto dei Grilli alle ore 17 si terrà la conferenza dal titolo Il blues di Verdi. Relatore sarà il musicista Mario Vigano’.

Cosa hanno in comune i bluesmen del Mississipi e il “cigno di Busseto” Giuseppe Verdi?

Viganò ci accompagnerà su un sentiero assai originale attraverso l’ascolto di preziosi frammenti tratti da incisioni storiche o rare di artisti notissimi fino al jazz, che riprendono arie verdiane, svelandoci cosa lega due mondi apparentemente così lontani, quali appunto il blues e la lirica.

Mario Viganò è docente e commercialista, giornalista e musicista, già insegnante del Centro Didattico Musicale Italiano di Varese, pianista jazz, organista dal ’76 nella parrocchia di S. Antonio alla Brunella di Varese dove ancora oggi «improvvisa» inserti ad hoc nelle messe.

Dagli anni ’80, via via con oltre 10 mila dischi e viaggi soprattutto negli Usa, Viganò ha raccolto e ordinato tanti frammenti di vita di artisti, approfondimenti, curiosità incredibili colte e popolari assieme: non perdiamo l’occasione di sentircele raccontare, e di farci

trasportare in un mondo affascinante ricco di svolte… talora imprevedibili.

L’ingresso è come sempre gratuito.