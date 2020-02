Incidente alla pista di motocross: grave un ventenne

(foto di repertorio)

Gravissimo incidente alla pista di motocross del Ciglione questo pomeriggio attorno alle 15.

Durante il percorso, un ragazzo di 20 è rimasto vittima di un grave incidente in sella alla sua moto.



I presenti hanno attuato le manovre cardiocircolatorie in attesa dell’elisoccorso che ha trasportato il giovane in condizioni critiche all’ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e i carabinieri di Gallarate