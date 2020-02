L’Amca vuole battere Parma per continuare il percorso netto

Torna in campo la Amca Varese di basket in carrozzina e lo fa per un match relativamente delicato: i biancorossi di coach Bottini ospitano – sabato 22, dalle 16, nella palestra del PalaCusInsubria di via Monte Generoso – il Laumas Elettronica Parma, squadra che in questo momento affianca il club bosino in vetta al campionato.

Il calendario ricco di recuperi, anticipi e riposi, però serve in questo caso a leggere meglio la classifica: Varese ha due partite in meno rispetto agli emiliani che, tuttavia, si sono guadagnati un’ottima posizione e possono provare a far cadere una Handicap Sport ancora nettamente imbattuta nel corso della stagione 2019-2020.

All’andata l’Amca si impose sul campo di Parma con discreto margine, 66-50 e così Roncari e compagni possono legittimamente presentarsi alla contesa iniziale con i gradi dei favoriti. Attenzione però a non sottovalutare il Laumas che nel frattempo ha staccato il Seregno (in caduta libera: ha perso a Brescia nell’anticipo) e si è presa con merito la piazza d’onore del girone.

Dopo l’impegno con Parma, l’Amca tornerà in campo sabato 29 per il recupero del match con I Bradipi di Bologna mentre nella seconda settimana di marzo viaggeranno sino in Austria per il consueto appuntamento annuale con i tornei internazionali, in questo caso i preliminari di Eurolega 1.