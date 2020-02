L’appello funziona: la bici rubata è stata ritrovata

Gli avevano rubato la montain bike in stazione a Vergiate. Dario ci aveva chiesto di aiutarlo a diffondere la notizia nella speranza di ritrovarla.

Una speranza che gli agenti della Polizia locale di Vergiate hanno esaudito ieri sera. La pattuglia, nel pomeriggio di ieri, ha riconosciuto la bicicletta del nostro lettore. Così, gli agenti hanno fermato l’uomo in sella per capire se ci fosse qualche relazione con il furto della scorsa settimana.

Le indagini hanno portato alla luce che il ciclista non aveva titolo per pedalare su quella mountain bike il cui numero di serie, oltretutto, era identico a quello indicato dal giovane derubato.

L’uomo, classe 74 non residente a Vergiate, è stato denunciato per ricettazione e la bici sequestrata in attesa che il magistrato disponga la restituzione al legittimo proprietario che l’ha riconosciuta.

Le indagini dovranno appurare come l’uomo, che era arrivato a Vergiate in treno insieme alla bicicletta, sia entrato in possesso di quel mezzo.