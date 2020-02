Le sardine legnanesi lanciano un appello per Patrick Zaki

Circa 200 persone hanno partecipato al flash mob delle sardine legnanesi nella piazzetta dietro la stazione. La musica di Renato Franchi e dell’orchestrina del suonatore Jones, poesie e molti interventi hanno animato il pomeriggio. Tanti i temi toccati dalle persone che si sono alternate sul piccolo palco: dall’immigrazione ai diritti delle persone transessuali, dall’integrazione ai diritti di cittadinanza. Un appello in particolare è stato lanciato per la liberazione di Patrick Zaki, lo studente egiziano detenuto e torturato in carcere.

Erano presenti esponenti dell’Anpi, dei Verdi e con loro Lorenzo Radice, candidato sindaco del centrosinistra: «Sono qui anzitutto come… sardina e, naturalmente, come candidato sindaco. Sono qui perché mi sento particolarmente vicino a loro per come fanno politica, per il rispetto che hanno verso tutti, motivo centrale della mia campagna elettorale. Infatti, si possono criticare le idee degli altri, ma bisogna avere rispetto sempre per la dignità della persona».