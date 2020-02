Malore mentre cambia una gomma, salvato dai passanti

Un uomo di 54 anni si è sentito male a Tradate mentre stava cambiando uno pneumatico. È successo poco dopo le 17 in via Monte San Michele quando alcuni passanti hanno notato un uomo riverso a terra.

Subito è stata allertata la centrale del 112 che ha inviato sul posto un’ambulanza e il personale della Polizia Locale.

L’uomo è stato visitato sul posto e trasferito poi in ospedale a Busto Arsizio. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti: è stato ricoverato in codice verde.

Grandi disagi segnalati al traffico. Lunghe code si sono infatti registrate in entrambi i sensi di marcia