Malore a Monvalle, interviene l’elisoccorso

L’elicottero del 118-Areu è intervenuto a Monvalle, da Como, per soccorrere un uomo di 65 anni.

(foto d’archivio)

È successo poco prima delle 16.30, nel complesso di via Mazzini che ospita anche il centro anziani. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: l’operatore del 118 ha richiesto ai presenti di praticare il massaggio cardiaco, ha fatto recuperare il defibrillatore semiautomatico (Dae) presente alla vicina farmacia del paese e ha guidato l’erogazione di una scarica per rianimare l’uomo.

Sul posto è arrivato nel frattempo l’elisoccorso, oltre ad un’ambulanza dell’Sos de Laghi, in codice rosso.

L’uomo è stato rianimato ancora sul posto e poi trasportato in ospedale a Varese, sempre in codice rosso.