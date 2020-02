E’ morto Augusto Reina, patron di Disaronno

Imprenditore, galantuomo e sportivo. Sono queste le tre anime che rappresentavano maggiormente Augusto Reina. Classe 1940, è morto nella serata di mercoledì 19 febbraio, lasciando un grande vuoto.

Ceo di Disaronno e di Illva, è riuscito a esportare il marchio dal nome iperlocale in tutti gli angoli del mondo, facendo diventare il liquore uno dei più conosciuti e consumati sul pianeta.

Illuminato dirigente d’azienda ma anche grande sportivo. Da anni vestiva il ruolo di presidente della Caronnese, squadra attualmente impegnata nel campionato di Serie D. La società rossoblu è una delle più positive realtà calcistiche della provincia di Varese. Ha sfiorato in diverse occasioni la Serie C, rifiutando in un’occasione anche il ripescaggio, dimostrando di voler sempre compiere il passo adeguato alla realtà.

La provincia di Varese perde un grande uomo e un punto di riferimento dell’industria e dello sport.

VareseNews si unisce alle condoglianze alla famiglia e a tutti i mondi che Augusto Reina rappresentava.