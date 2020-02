Tutti i film della lunga notte degli Oscar

Questa sera, domenica 9 febbraio, ci sarà la notte più lunga e più importante per il cinema, quella degli Oscar. A Hollywood, infatti, tra poche ore verranno assegnate le ventiquattro statuette, una per categoria, su decisione dell’Academy. Anche quest’anno, per il secondo anno, non ci sarà un presentatore: per ogni premio salirà sul palco un attore, un’attrice o qualche altro personaggio famoso ad annunciare il nome del vincitore.

TUTTE LE NOMINATION

Nella categoria del miglior film sono candidati Le Mans ’66 – La grande sfida di James Mangold, The Irishman di Martin Scorsese, Joker di Todd Phillips, Parasite di Bong Joon-ho, Piccole Donne di Greta Gerwig, il tarantiniano C’era una volta… a Hollywood, Storia di un matrimonio di Noah Boumbach, 1917 di Sam Mendes e Jojo Rabbit di Taika Waititi, l’unica commedia tra tutte le pellicole ad aver ricevuto la nomination.

Alla miglior regia sono stati nominati Martin Scorsese (The Irishman), Todd Phillips per Joker, Sam Mendes con 1917, Quentin Tarantino (C’era una volta ad Hollywood) e Bong Joon-ho per Parasite.

A contendersi, invece, la statuetta per il migliore attore: Antonio Banderas (Dolor y Gloria), Leonardo DiCaprio (C’era una volta… a Hollywood), Adam Driver per Storia di un matrimonio, Joaquin Phoenix (Joker) e Jonathan Pryce (I Due Papi). Come migliori attrici, invece, sono candidate Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Storia di un matrimonio), Saoirse Ronan (Piccole Donne), Charlize Theron (Bombshell) e Renée Zellweger (Judy).

Per il premio miglior attore non protagonista la giuria dovrà scegliere uno tra Tom Hanks (Un amico straordinario), Anthony Hopkins (I due Papi), Al Pacino (The Irishman), Joe Pesci (The Irishman) e Brad Pitt (C’era una volta… a Hollywood). Per lo stesso premio, ma declinato al femminile, ci sono Kathy Bates (Richard Jewell), Laura Dern (Storia di un matrimonio), Scarlett Johansson (Jojo Rabbit), Florence Pugh (Piccole donne) e Margot Robbie (Bombshell).

Cena con delitto – Knives Out, Storia di un matrimonio, 1917. C’era una volta… a Hollywood e Parasite sono le pellicole candidate al premio per la migliore sceneggiatura originale. The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Piccole donne e I due Papi, invece, gareggiano per la migliore sceneggiatura non originale.

Nella categoria dei film internazionali concorrono Corpus Christi, Honeyland, I Miserabili, Dolor y Gloria e Parasite. Per il miglior film d’animazione, invece: Dragon Trainer 3, I Lost My Body, Klaus, L’anello mancante, Toy Story 4.

Ancora Le Mans ’66 – La grande sfida, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker e Parasite si sfidano per la categoria del miglior montaggio. Alla migliore scenografia, invece: The Irishman, Jojo Rabbit, 1917,C’era una volta… a Hollywood e Parasite. Nella categoria migliore fotografia sono stati nominati The Irishman, Joker, The Lighthouse, 1917 e C’era una volta… a Hollywood. Per i migliori costumi: The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Piccole donne e C’era una volta… a Hollywood.

Bombshell, Joker, Judy, Maleficent 2, 1917 sono le pellicole che si contendono la statuetta per il miglior trucco. Ai migliori effetti visivi sono stati nominati Avengers: Endgame, The Irishman, Il re leone, 1917 e Star Wars: L’ascesa di Skywalker.

Al miglior montaggio sonoro: Ad Astra, Le Mans ’66 – La grande sfida, Joker, 1917, C’era una volta… a Holllywood. Per il miglior sonoro: Le Mans ’66 – La grande sfida, Joker, 1917, C’era una volta… a Hollywood e Star Wars – L’ascesa di Skywalker.

Joker, Piccole donne, Storia di un matrimonio, 1917 e Star Wars – L’ascesa di Skywalker sono i titoli per la categoria della miglior colonna sonora originale. Le canzoni nominate per le migliori canzoni originali: “I Can’t Let You Throw Yourself Away” (Toy Story 4), “(I’m Gonna) Love Me Again” (Rocketman), “I’m Standing with You” – (Breakthrough), “Into the Unknown” (Frozen 2 – Il segreto di Arendelle) e “Stand Up” di Harriet.

American Factory, The Cave, The Edge of Democracy, For Sama e Honeyland sono i titoli della categoria miglior documentario. Per il miglior cortometraggio documentario, invece: In the Absence, Learning to Skateboard in a War Zone (If you’re a Girl), Life Overtakes Me, St. Louis Superman e Walk Run Cha-cha.

Brotherhood, Nefta Football Club, The Nighbor’s Window, Saria e A Sister concorrono per la categoria miglior cortometraggio. Tra i cortometraggi d’animazione, invece, troviamo: Dcera (Daughter), Hair Love, Kitbull, Memorable e Sister.