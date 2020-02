Il padre ubriaco minaccia la famiglia, il bimbo chiama i soccorsi

Gli agenti del Commissariato di Gallarate poco prima della mezzanotte sono corsi in ausilio ad una pattuglia dei Carabinieri intervenuta per la segnalazione di una persona molesta pervenuta dal 118: un bambino aveva chiesto aiuto in quanto il padre, R.S., trentunenne marocchino, era rientrato a casa visibilmente ubriaco ed aveva iniziato ad inveire pesantemente nei confronti dei suoi fratellini e della madre.

Il personale del 118, intervenuto sul posto, ha a sua volta subito le ire dell’uomo, che – oltre a bersagliarli di insulti, ha anche scagliato loro contro vari oggetti. All’atto dell’intervento di Polizia e Carabinieri, il trentunenne non ha assolutamente cambiato atteggiamento, giungendo a scagliarsi contro gli operatori, colpendoli con calci e pugni per tutta la durata dell’intervento, al termine del quale è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

È stato comunque un fine settimana intenso per i poliziotti delle Volanti del Commissariato diretto dal commissario capo Luigi Marsico. Già nella mattinata di domenica sono intervenuti al supermercato “Carrefour” di viale Milano, per una persona che aveva asportato della merce del valore di quasi 100 euro, senza pagarla.

L’uomo, S.E., quarantottenne originario di Napoli ma residente a Carnago è stato denunciato a piede libero per furto aggravato.

In serata la Volante è invece intervenuta in via Adamello per una segnalazione d’incendio. Sul posto i vigili del fuoco hanno contenuto l’incendio ed hanno successivamente individuato la probabile causa dell’evento in un mozzicone di sigaretta lanciato nella sterpaglia a bordo recinzione. L’evento, per fortuna, non ha riportato conseguenze, a parte alcuni lievi danni alla recinzione.