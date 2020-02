Pasticceria Serra in lutto, addio a Renzo Serra

Addio a Renzo Serra, storico pasticciere di Busto Arsizio. Si è spento a 83 anni, dopo una vita passata a lavorare nel celebre negozio nel quartiere di Sant’Edoardo

“Hai addolcito la mensa di tante persone e la nostra vita con la tua presenza e il tuo amore. Ora in cielo continua a vegliare su di noi”, commentano la moglie e i figli.

Il Santo Rosario verrà recitato lunedì 10 alle ore 20:30 presso la chiesa parrocchiale di Sant’Edoardo mentre il funerale si svolgerà il giorno successivo in un orario non ancora definito (per informazioni sull’orario del funerale chiamare il numero 0331 626123).

Chi volesse lasciare un ricordo può farlo cliccando qui.

VareseNews si scusa per l’errore iniziale nell’attribuzione del nome della Pasticceria