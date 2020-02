Pugni tra ragazzini arrivano i carabinieri

Un bisticcio fra quattordicenni fuori da scuola è finito con l’intervento dei carabinieri.

È successo oggi, lunedì 10 febbraio, a Gazzada Schianno dove oltre ai militari sono arrivati anche i sanitari del 118 che hanno disposto il ricovero non urgente per uno dei due, finito in codice verse all’ospedale di Varese.

Il fatto è avvenuto attorno alle 14 in via Giacomo Matteotti.

Sul posto ha operato un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Varese.