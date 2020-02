Raccolta differenziata, il kit disponibile nei distributori

A partire dal prossimo 1° aprile 2020, i cittadini di Olgiate Olona potranno rifornirsi dei sacchetti la raccolta rifiuti attraverso alcuni distributori automatici (i kit potranno essere ritirati una sola volta e in un’unica soluzione con il codice fiscale, negli appositi distributori) che verranno posizionati sul territorio comunale nelle seguenti aree:

 zona Buon Gesù, in via D. Minzoni (ingresso parcheggio);

 zona Gerbone, in via Piave (a lato scuole elementari);

 zona Centro, in piazza mercato.

I cittadini potranno recarsi al punto prelievo muniti di tessera sanitaria e decidere se ritirare il kit nella sua interezza o spezzare in più tranche la dotazione nel corso dell’anno (terminata la quale, sarà premura dei singoli acquistare autonomamente nuovi sacchi).

Per le utenze non domestiche vale il medesimo principio, ma il prelievo dovrà essere effettuato con una eco-card da ritirarsi (se non lo si è ancora fatto) c/o l’Ufficio ecologia del Comune. Novità anche per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti:

dal 1° gennaio 2020 è attivo un servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti,

dal 1° di aprile 2020 sarà reso disponibile un ulteriore servizio di raccolta a domicilio del verde.

Tutte le novità saranno illustrate lunedì 23 marzo 2020, alle ore 20.45, in un incontro pubblico informativo c/o il teatrino comunale in via Luigia Greppi.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.comuneolgiateolona.it