Rinviata “Fa’ la cosa giusta!”

A seguito dell’emergenza Coronavirus la Regione Lombardia, domenica 23 febbraio, insieme con il Ministero della Salute, ha emanato un’ordinanza che dispone la chiusura di tutta una serie di attività e, in particolare, la chiusura delle manifestazioni fieristiche. Anche la fiera “Fa’ la cosa giusta!” è tra gli eventi che saranno rinviati, d’accordo con Fiera Milano: non si svolgerà quindi nelle date previste, dal 6 all’8 marzo.

“Siamo in attesa che Fiera Milano ci comunichi le nuove date in cui ricalendalizzare l’evento – spiegano gli organizzatori -. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e la nostra solidarietà alle persone e alle imprese dei Comuni sottoposti a isolamento, a coloro che sono ammalati o sono in ansia per i loro cari e a chi ha subito un lutto. “Fino a quando tratteremo male gli animali e la terra, dovremo aspettarci fenomeni sempre più frequenti di questo genere”. Ce lo ricordava alcune settimane fa, quando l’emergenza Covid-19 non ci riguardava ancora così da vicino, Ilaria Capua, una delle più grandi virologhe del mondo. Per questo ci sembra ancora più preziosa l’esperienza di Fa’ la cosa giusta!, che in tutti questi anni ci ha aiutato a porre al centro le riflessioni e le buone pratiche verso un nuovo modo di produrre e consumare”.