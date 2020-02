Scacchi, Matteo pronto per i Campionati Nazionali

Si è disputato la scorsa domenica, presso la sede dell’Auser in via del Popolo, il 5^ torneo “Rapid Under 18” di Gallarate, valido per le qualificazioni ai Campionati Nazionali Giovanili di scacchi.

Il torneo, organizzato dalla Società Scacchistica Gallaratese, ha visto ancora un record di partecipanti: dopo i 35 del 2019, quest’anno sono stati 40 i giovani scacchisti venuti anche da Cocquio Trevisago, Azzate, Legnano, Milano, Bergamo, Brescia, Omegna e Biella. Tra questi, i rappresentanti della scacchistica gallaratese erano 16.

Tra i più piccoli (fascia Under 10) ha vinto Matteo Baldi di Bergamo mentre tra i più grandi (Under 12, Under 14 ed Under 16) è arrivato primo il legnanese Alessandro Volpi, già secondo nel 2019. La bresciana Erika Bertuzzi è la prima delle ragazze.

Il presidente della scacchistica gallaratese, Paolo Collaro, ha ringraziato i volontari dell’Auser per la concessione della sala torneo e la costante disponibilità.

Il prossimo appuntamento con gli scacchi giovanili a Gallarate sarà il Campionato Provinciale Under 18, previsto per domenica 22 marzo.