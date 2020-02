Solbiatese, arriva la prima sconfitta

Conosce il sapore della sconfitta anche la Solbiatese in Prima Categoria, ma i nerazzurri restano saldamente al comando del girone di Prima Categoria, così come comanda senza problemi l’Olgiatese nel Girone N di Seconda. Nel gruppo Z è invece il Luino a guardare tutti dall’alto al basso. (Foto Facebook –Nuova fiamme oro Ferno – NFO)

PRIMA CATEGORIA

Alla diciannovesima giornata di campionato conosce la prima sconfitta la Solbiatese, trafitta 3-2 a Ferno contro la Nuova Fiamme Oro. I fernesi si portano a 7 punti dalla capolista ma danno un segnale al campionato. L’Ispra si conferma terza forza del girone passando 3-0 all’Antoniana, tenendo le distanze dall’Accademia Bmv che supera 3-2 il San Michele. Termina 2-2 a sfida playoff tra Valceresio e Bosto mentre il Tradate cade pesantemente in casa della Crennese Gallaratese: 5-1 il finale. Successo esterno per il Cantello Belfortese, 2-1 a San Marco, la Folgore Legnano batte 2-0 la Turbighese.

CLASSIFICA: Solbiatese 44; Nfo Ferno 37; Ispra 36; Accademia 32; Valceresio 31; Bosto 28; San Michele 27; Arsaghese 25; Tradate 24; Cantello Belfortese, Folgore Legnano 23; Turbighese 22; Crennese Gallaratese, Ticinia Robecchetto 21; San Marco 14; Antoniana 5.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE N

L’Olgiatese viene frenata 1-1 a Buscate ma continua a mantenere un grande margine di vantaggio, anche perché il Villa Cortese non va oltre il 2-2 a Parabiago. Il Canegrate si avvicina al secondo posto grazie al successo 2-0 sul campo della Pro Juventude, mentre il Lonate Pozzolo non va oltre l’1-1 contro il Sant’Ilario. Il Gorla Minore batte in casa 3-1 la Kolbe, ottengono successi esterni invece la Robur, 5-2 a Borsano, e la Virtus Cantalupo, 2-1 a Beata Giuliana. Termina 1-1 anche tra Samarate e Solbiatese, senza reti invece la sfida tra Nerviano e Oratorio San Francesco.

CLASSIFICA: Olgiatese 53; Villa Cortese 38; Canegrate 37; Lonate Pozzolo, Parabiago 35; Pro Juventude, Solbiatese, Virtus Cantalupo 34; Buscate, Robur 29; Gorla Minore 23; Oratorio San Francesco, Sant’Ilario 22; Beata Giuliana, Nerviano 20; Kolbe 18; Samarate 17; Borsanese 13.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Il Luino non si ferma, batte 5-0 la Cuassese e continua a guidare il girone. Alle spalle della capolista non si staccano il Laveno Mombello, corsaro 2-0 ad Albizzate, e la Sommese, vittoriosa 2-0 sul Caravate. Frena il Lonate Ceppino, 2-2 a Cairate, mentre risale la Malnatese che batte 1-0 l’Eagles. Importante successo anche per la Casmo, capace di vincere 2-1 a Porto Ceresio contro il Ceresium Bisustum, il Buguggiate supera 4-2 la Lavena Tresiana mentre termina 2-2 tra Arnate e Aurora Induno. Pari 1-1 tra Coarezza e Tre Valli.